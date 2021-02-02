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HaberlerParaPiyasalarKüresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler pazar günü yayımladıkları bir mektupla ABD Başkanı Joe Biden'ı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek için daha küçük bir yardım üzerinde düşünmeye çağırırken, 618 milyar dolarlık destek paketi önerisinde bulundu. Biden ile 10 Cumhuriyetçi senatörün Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Teşvik paketi ile ilgili çalışmaların hızlanması, dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasının alıcılı bir seyir izlemesini sağladı. ISM imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek, 60'ın üzerine çıkacağı tahminlerini karşılayamadı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 değer kazandı.

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişeler ise görece hafifledi. GameStop ile gündeme gelen, son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler sonrası dün de gümüşün ons fiyatındaki dalgalanmalar piyasaların gündemin odağındaki yerini koruyor. GameStop'ın hisseleri dün yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti. Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların gümüşe yönelmesinin ardından gümüş fiyatında sert hareketler görüldü.

Dün, 30,1 dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine kadar çıkan gümüşün ons fiyatı, etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek 28,5 dolar seviyesinde dengelendi.

Avrupa borsalarında, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşı tedarikinde yaşanan pozitif gelişmeler pay piyasalarını destekledi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya'da 57,1, Avro Bölgesi'nde ise 54,8 olarak beklentilere yakın bir seyir izledi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerlenme süreci devam ederken, BIST 100 endeksi yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puana çıktı. Dolar/TL, dün 7,1562 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 7,1894'ten tamamladı. Bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, şu dakikalarda 7,1840 seviyesinde işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de imalat sanayi PMI 54,4 ile ekonomik aktivitedeki toparlanmanın güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 1.505 ve 1.525 seviyelerinin ise yeni bir yükseliş trendi için aşılması gereken dirençler olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, 2020 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.45 ABD, ocak ayı ISM New York endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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