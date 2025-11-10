Habertürk
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:02
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
        ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin etkisiyle küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir öne çıkmıştı. Yeni haftada ABD'de federal hükümetin tarihin en uzun süreli kapanışının sona ereceğine dair umutlar piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

        ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senato hükümetin kapanmasını sona erdirecek yasa tasarısı için prosedür oylamasını 60'a 40 oyla kabul etti.

        Yasa tasarısı Senatoda onaylandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

        ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının, istihdam ve enflasyon gibi temel makroekonomik göstergeler konusunda yatırımcılara daha fazla ipucu vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarındaki tutumuna ilişkin belirsizliği azaltması bekleniyor.

        Öte yandan piyasalarda ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerine ilişkin riskler devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere bakıldığında ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 50,3 puanla piyasa beklentilerinin altına düştü. Bu değer, 1978'den bu yana ölçülen en düşük seviye olan Haziran 2022'deki 50 değerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

        Ülkede tüketici güven endeksinin gerilemesi Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentileri öne çıkardı. Fed'in New York Şubesi'nin hazırladığı ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,2'ye geriledi.

        Tüketiciler, federal hükümetin bir aydan uzun süredir kapalı kalmasının ekonomiye olası olumsuz etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi. Öte yandan Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı. Raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

        Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,13'e çıkarken, dolar endeksi yatay seyirle 99,6 seviyesinde seyrediyor.

        Altının onsu Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yüzde 1,5 artışla 4 bin 64 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da ABD'de federal hükümetin tekrar açılacağına dair umutlarla yüzde 0,7 yükselişle 64,1 dolarda seyrediyor.

        New York borsası karışık seyretti

        New York borsasında cuma günü karışık bir seyir öne çıktı. Yapay zeka alanında önemli rol oynayan şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 1,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 1,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

        Finansal hizmetler şirketi Block'un hisseleri, karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,7 değer kaybetti. Teknoloji şirketi Sandisk'in hisseleri ise finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşmasının ardından yüzde 15,3 yükseldi.

        Çevrim içi seyahat platformu Expedia'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltmesiyle yüzde 17,6 değer kazandı.

        Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi, yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azaldı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

        Avrupa borsaları cuma günü negatif seyretti

        Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Avrupa borsaları da cuma günü negatif bir seyir izledi. Ekonomik verilerin yanı sıra siyasi ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.

        Bu gelişmelerle, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

        Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor

        Asya borsalarında da ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserlikle teknoloji hisselerinin öncülüğünde haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

        Güney Kore'de de temettü gelirlerinden daha az vergi alınacağına dair haberler Güney Kore borsasındaki sert yükselişlerde etkili oldu. Çin'de ekimde tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarken, üretici fiyat endeksi yüzde 2,1 geriledi. Ülkede tüketici fiyat endeksi eylül ayında yüzde 0,3 azalmıştı. Ülkede tüketici fiyatlarındaki iyileşmeye karşın üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

        İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

        Analistler, ülkede deflasyonist baskıların devam etmesinin Çin'de risk iştahını törpülediğini söyledi.

        Bu arada Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası toplantısındaki görüşlerin yayımlandığı özette Bankanın üyeleri yakın vadede faiz oranlarını artırmak için artan bir gerekçeler görürken, bazıları şirketlerin ücret artış ivmesinin sürdürülmesinin sağlanması gerektiğini savunuyor.

        Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

        Borsa cuma gününü düşüşle tamamladı

        Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 arttı.

        Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,2084'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 42,2350'den işlem görüyor.

        Geçen hafta Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi

        Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerinin ise sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 seviyesinde korunduğunu bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

