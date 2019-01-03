Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenin altında kalması Apple’ın planlarını altüst etti. Güçlü doların özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlarda iPhone satışlarına olumsuz yansıdığına vurgu yapan Apple, ilk çeyrek ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti, şirket 20 yıldır ilk kez satış tahminlerini düşürdü.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı alışverişlerini kapsayan tatil sezonunda gelir tahminini yüzde 5.6 ile yüzde 9.6 arasında düşürdü.

Apple’ın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin çıkardığı Ekim-Aralık dönemin kapsayan çeyrek, daha önceki yıllarda tatil sezonunun etkisiyle satışlarının zirve yaptığı çeyrek olarak kayıtlara geçiyordu.

Mali yılının ilk çeyreği olan sözkonusu dönem için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indiren şirketin küresel piyasalara da satış dalgası olarak yansıyan bu açıklamasının ardından Apple hisseleri ABD borsalarındaki kapanış sonrası işlemlerde yüzde 8’den fazla değer kaybetti.

BİR GECEDE 56 MİLYAR DOLAR ERİDİ

2019 yılının ilk işlem gününde hisse fiyatı 159 dolar seviyesinden 146 dolara kadar inen Apple’ın piyasa değeri de bir günde 56 milyar dolar eriyerek, 749 milyar dolardan 693 milyar dolara indi.

Apple CEO'su Tim Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta, “Gelişmekte olan kilit pazarlarda bazı zorluklar bekliyorduk, ancak özellikle de Çin'deki ekonomik yavaşlamanın büyüklüğünü öngöremedik” dedi. Gelirde aşağı yönlü revizyona neden olarak Çin'deki zayıflamayı gösteren Cook’un mektubunda, “Bu revizyonda, beklentilerden düşük olan iPhone satışlarının yanı sıra, diğer ülkelerde yeni iPhone modellerine talebin düşündüğümüz kadar güçlü olmaması da rol oynadı” denildi.

APPLE’I VURAN 7 SORUN

Yatırımcılara gönderilen açıklamada, Apple bu çeyrekte karşı karşıya kaldığı sorunlarI şu 7 maddeyle özetlendi:

1- iPhone’ların satışa sunulduğu zamanlama nedeniyle yaşanan zorluklar 2- Güçlü ABD doları

3- Arz kısıtlamaları

4- Özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan pazarlarda görülen ekonomik zayıflık

5- Üst iPhone modellerine geçişin zayıflaması

6- Operatörlerin iPhone fiyatlamasıyla ilgili daha az destek sunması

7- Apple'ın başlattığı iPhone pillerini 29 dolarla değiştirdiği program

TL’Yİ DE ETKİLEDİ

Apple’ın yatırımcılarda hayal kırıklığı yaratan bu açıklamalarının ardından önce Asya piyasaları nasibini aldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde yükseldikten sonra yüzde 0.4 geriledi. Japonya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olmasına karşın Nikkei endeksinin vadeli işlemleri yüzde 1.9 geriledi. ABD borsalarında da NASDAQ vadeli işlemleri yüzde 2.2 ve S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri de yüzde 1.3 düştü.

Apple’ın fitilini ateşlediği piyasalardaki bu küresel hareket, Türk Lirası’nın da aralarında bulunduğu özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de yansıdı. Gelen açıklamalarla, küresel ekonominin yavaşladığı endişelerinin artması, dolar kurunu hareketlendirdi. Dolar, hacimsiz piyasada dün gece yarısından sonra 5.88 TL’yi gördü. Bugün ise kur, güne 5.50 TL seviyesinden başladı.

DÜĞMEYE JAPONYA’DAN BASILDI

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte de yayınladığı notta, Apple’ın aşağı revizyonu ve Japonya’dan işlem yapanların emirleri sonrası, likidite boşluğunun da etkisiyle döviz piyasasında sert hareketler yaşandığına dikkat çekti. Ökte değerlendirmesinde, “Riskli olarak kabul edilen gelişmekte olan ülke para birimleri, Japon Yeni kaynaklı sert kayıp yaşadılar. Japon Yeni’nin tüm riskli varlıklara karşı değer kazandığı hareketin sonucunda Türk Lirası da olumsuz etkilendi” dedi.

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