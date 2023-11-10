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        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalarda negatif seyir - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda negatif seyir

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:33
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        Küresel piyasalarda negatif seyir
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        Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

        Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

        Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktaran Powell, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin oldukça güçlü olduğunu ancak büyümenin gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini kaydetti.

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        Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

        Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz artırımlarının tam etkisinin henüz görülmediğine işaret ederek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düzgün bir şekilde ilerlediğine henüz ikna olmadığını kaydetti.

        Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de para politikasının muhtemelen yeterince kısıtlayıcı olduğunu ifade ederek, Fed'in, yüzde 2 hedefine ulaştığına emin olana kadar kısıtlayıcı kalacağına dikkati çekti.

        St. Louis Fed Başkanı Kathleen O'Neill Paese ise daha sıkı mali koşulların gerekli kısıtlamayı sağlayıp sağlayamayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

        Öte yandan, dün ABD Hazinesi tarafından gerçekleştirilen tahvil ihracında talebin beklentilerin altında kalmasıyla ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,78'e çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,40 ile 20 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından yükselişe geçerek yüzde 4,62'de dengelendi.

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        Ülkede açıklanan makroekonomik veriler de iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret ederken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişilik düşüşle 217 bine indi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 bin kişi artış gösterdi.

        Kripto para birimi Bitcoin, dün 37 bin 972 dolarla son 18 ayın zirvesini test ederken, yeni günde 36 bin 660 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 değer kazancıyla 80,3 dolardan, altının onsu ise yatay seyirle 1.957 dolardan alıcı buluyor.

        New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, bugün İngiltere'de açıklanacak verilerin ekonomideki gidişata ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

        Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,81, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

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        New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir yeni günde Asya pay piyasalarında da etkili olurken, Çin ekonomisine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Analistler, Çin'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından hükümetin atacağı olası adımların piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 geriledi.

        Yurt içinde, dün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 azalışla 7.841,46 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerine çevrildi.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle günü 28,4652'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,5670 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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