Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele sürerken, ABD yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurması gelecek dönemde oluşabilecek durgunluk endişelerini besliyor.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak varlığını sürdürüyor.

Öte yandan, ABD'nin ticaret ortaklarıyla tarifeler üzerinden karşı karşıya gelmesi, ülkede enflasyonist baskıların artacağı yönündeki kaygıları beslerken; enflasyon-resesyon ikilemi arasında politika belirlemeye çalışan Fed’in işini zorlaştıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bu gelişmeler sonucunda, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın öneminin arttığına dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söylüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 83 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" ifade etti. Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzeterek, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti. Lutnick, diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engelleri düzeltmesi durumunda Trump'ın oranları müzakere edebileceğini aktardı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre koruyabileceklerini veya politikayı gevşetebileceklerini kaydetti. Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini söyledi.