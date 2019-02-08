Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bu da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün"



- "Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız"

- "Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz."





