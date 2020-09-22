Yıllardır kurşun kalemin kurşundan yapılıp yapılmadığı konusunda birçok kişi merak ederek bu konuda araştırma yapmış olabilir; ancak bilmeyenler için bu konuya aydınlık getirerek bir açıdan bakmaya çalışacağız ve sizlere kurşun kalemin kurşundan yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vereceğiz. Kurşun kalem; adı üstünde kurşun kalem olmasına rağmen kurşundan yapılmamaktadır.

Kurşun kalemin yazmak için ucunda bulunan kurşunun ana maddesi grafit madeni olarak yer almaktadır. 40 ayrı maddenin karıştırılması şeklinde oluşabilen bu maden yazma özelliği vermesinin yanı sıra sertleşmiş bir halde bulunması ile dayanıklıdır. Genel olarak Sibirya’da görülen Kuzey Amerika, Avusturya ve Meksika'da da çıkarılan bu maden işlenmek suretiyle kurşun kalem ucunda kullanılan maddeye dönüşür. Bunun yanı sıra kurşun madeni doğadaki yapısı nedeniyle ağır sanayi içinde, Silah Sanayi ve benzeri ortamlarda kullanılması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca kurşun sağlık açısından da son derece zararlı bir maden olarak belirtilir. Yani kurşun kalem bilindiği gibi kurşun madeninden değil grafit madeninden yapılmaktadır.

Kurşun kalem adı verilmesinin nedeni ise 16. yüzyılda grafit madeni bulmuş olan İngiliz bilimcinin onu bir çeşit kurşun elementi sanmasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak iki yıl sonra bir çeşit karbon olduğu anlaşılarak kurşun kalemin ucunda yer alan maddenin de kurşun madeni olmadığı ve grafit madeni olduğu belirtilmiştir. Hammaddesi anlaşılmasından sonra günümüzde ona kurşun kalem adı denmesinin sebebi ise uzun yıllardır alışkanlık halini almış ve kalıplaşmış bir kelime olmasından dolayıdır.