İstanbul'da, altı yıldır Kenan Öz ile ilişki yaşayan Serap D., bu ilişkiyi yıllardır bitirmek istemesine rağmen Öz'ün tehditleri nedeniyle adım atamadı. Yaklaşık 3 ay önce daha fazla şiddete dayanamayan Serap D. ilişkisini sonlandırdı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi tehditlerini sürdüren Kenan Ö. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Kenan Öz, Serap D.’nin lokantasına giderek huzursuzluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine Serap D. uzaklaştırma kararını ihlal eden Kenan Ö.’den yeniden şikâyetçi oldu.

ANNE İLE KIZA SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever'in haberine göre Kenan Öz zorlama hapsine çarptırılarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan Öz 26 Ekim’de Serap D. ile annesi Süheyla D. (55) lokantayı kapatarak evlerine gitmek üzere yola çıktığı sırada anne ve kızını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Kızına siper olan Süheyla D.’nin bacaklarına 3, eline de bir kurşun isabet etti. Serap D. ise 3 kurşunla bacaklarından yaralandı. Kenan Öz aynı gece yakalandı ve tutuklandı.

"O GÜNE KADAR REDDETTİM"

Süheyla D.’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken Serap D. olaydan iki gün sonra hastane odasında şunları söyledi: "Bu yaralama değil, planlı programlı öldürmeye teşebbüs. Annem üzerime kapanmasaydı bütün mermiler bana isabet edecekti. Cezaevinden çıkmasını da istemiyorum. Çünkü çıkarsa ya beni öldürecek ya da çocuklarımı...”

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