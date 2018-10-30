SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kadına şiddet
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kurşunlara hedef olan o kadın konuştu...

İstanbul Şişli’de ailesiyle ev yemekleri yapan bir lokantayı işleten 2 çocuk annesi Serap D. (34), 6 yıldır ilişki yaşadığı Kenan Öz’den birçok kez ayrılmak istedi ancak ölüm tehditleri yüzünden başaramadı. Annesiyle birlikte Kenan Öz'ün kurşunlarına hedef olan Serap D., "Cezaevinden çıkarsa ya beni ya çocuklarımı öldürecek" dedi

30.10.2018 - 07:54 | Güncelleme:

İstanbul'da, altı yıldır Kenan Öz ile ilişki yaşayan Serap D., bu ilişkiyi yıllardır bitirmek istemesine rağmen Öz'ün tehditleri nedeniyle adım atamadı. Yaklaşık 3 ay önce daha fazla şiddete dayanamayan Serap D. ilişkisini sonlandırdı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi tehditlerini sürdüren Kenan Ö. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Kenan Öz, Serap D.’nin lokantasına giderek huzursuzluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine Serap D. uzaklaştırma kararını ihlal eden Kenan Ö.’den yeniden şikâyetçi oldu.

ANNE İLE KIZA SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever'in haberine göre Kenan Öz zorlama hapsine çarptırılarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan Öz 26 Ekim’de Serap D. ile annesi Süheyla D. (55) lokantayı kapatarak evlerine gitmek üzere yola çıktığı sırada anne ve kızını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Kızına siper olan Süheyla D.’nin bacaklarına 3, eline de bir kurşun isabet etti. Serap D. ise 3 kurşunla bacaklarından yaralandı. Kenan Öz aynı gece yakalandı ve tutuklandı.

"O GÜNE KADAR REDDETTİM"

Süheyla D.’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken Serap D. olaydan iki gün sonra hastane odasında şunları söyledi: "Bu yaralama değil, planlı programlı öldürmeye teşebbüs. Annem üzerime kapanmasaydı bütün mermiler bana isabet edecekti. Cezaevinden çıkmasını da istemiyorum. Çünkü çıkarsa ya beni öldürecek ya da çocuklarımı...”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X