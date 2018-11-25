Şahsen Ariana Grande’nin adını ilk kez geçen yıl Manchester’daki terör saldırısında duydum. Yazı işlerindeki arkadaşlar “Büyük kitlesi var” dediler. Kızın sadece kitlesi değil, yüreği de varmış. 22 Mayıs gecesi Manchester Arena’daki konserinde 22 kişinin can verdiği canlı bomba dehşetinden sonra “Dangerous Woman” turnesini yarıda kesip, Florida’ya evine döndü. 4 Haziran’da yeniden Manchester’daydı. Terör kurbanlarının aileleriyle yaralılara yardım için “One Love” konserini organize etmişti. Liam Gallagher, Justin Bieber, Katy Perry ve Miley Cyrus’ın da sahneye çıktığı o gece tam 18 milyon sterlin yardım toplandı. Grande’ye teşekkür ve minnet mesajları yağdı.

23 yaşındaki popçu ne yürekli olduğunu, ceberrutluğa pabuç bırakmayacağını geçen gün yeniden gösterdi; kendini bilen her şöhreti titreten Piers Morgan’ı mat ederek.

Piers Morgan’ı bilen bilir. Ona buna çemkirip nefret uyandırmaktan beslenen bir eski gazeteci ve ITV’de “Good Morning Britain” programının yüksek reytingli sunucusudur. En son Prens Harry’nin karısı Meghan Markle’a sataştı mesela. Yağmur altında konuşma yapan kocasına, aşk dolu vücut dili ve bakışlarla şemsiye tutan genç kadına “Her hareketi sahte. Artist ne de olsa rol yapıyor yine” diye laf attı. Düşes’in cevap verme imkanı yok tabii. Zaten şöhretlerin çoğu Morgan’a cevap vermeye yeltenmez. Hatta onun diline düşmek şöhretin tasdikidir bir bakıma.

Morgan’ın sosyal medya atışları için seçtiği hedef tahtaları çoğunlukla kadındır. Kardashian kardeşlerden Emily Ratajkowski’ye, hani şu “cesur poz” denen selfie’lerden paylaşan her ünlüye “Artık üzerinize bir şeyler giyin” diye sataşıp ortalığı ateşler. Gerçi Daniel Craig’e bile Bond olduğuna bakmadan laf çakmıştır, bebek taşıyıp maçoluktan taviz verdiği gerekçesiyle. Ancak genelde can yakıcı nokta atışları için kadınları seçer. Hatta bırakın iki pozluk sosyal medya fenomenlerini, Madonna gibi bir ikonla yıllar süren kan davasına girişir. Tamamen yaş ve cinsiyet ayrımcılığı vardır Madonna'ya olan düşmanlığında, sürekli botoks ve estetiklerinden dem vurur. James Corden'ın meşhur carpool karaokesindeki atraksiyonu üzerine "58 yaşında bir kadın öyle dans etmez. Materyal kızdı, utanç verici bir yaşlı kadın oldu" diyerek kovaya kusar gibi yapar sabah yayınında.

Piers Morgan'ın kovaya kusma şovu, Madonna'yla husumetin doruk noktası oldu.

BÜYÜK POLEMİK

Gelelim Grande polemiğe…

Sosyal medyada ilgi odağı olmak için “Bugün hangi ünlüyü kapana kıstırsam” diye avlanmaya çıkan Piers Morgan, 19 Kasım günü kendine av olarak Ellen DeGeneres’i seçiyor. Uluslararası Erkekler Günü olması sebebiyle DeGeneres TV şovunda, kendi tercihi erkeklerden yana olmamakla birlikte hayranlık duyduğu erkekleri getiriyor stüdyodaki dev ekrana. Bu yılın en seksi erkeği seçilen Idris Elba, baklavalarıyla Chris Hemsworth, en hoş halleriyle Ryan Gosling… Stüdyodaki kadınlardan bir alkış kıyamettir kopuyor. Ellen DeGeneres her zamanki gibi eğlenceli.

Ancak Piers Morgan, DeGeneres'e bir tweet çakıp, erkek bedeni üzerinden cinsiyetçilik yapmak suretiyle ikiyüzlü davranmakla suçluyor. DeGeneres’ten cevap gelmiyor, sosyal medya topluluğu da yeterince ilgi göstermiyor meseleye. Ortalığı kızıştıramadığını gören Morgan, etrafa bakınırken daha seksi bir av buluyor: dört kızdan oluşan İngiliz pop grubu Little Mix.

Grubun yeni çıkardığı single “Strip” için verdiği tanıtım pozuna TV programında zaten takmış bulunan Piers Morgan, olayı Twitter’a da taşıyor. Kızların “beden olumlama” amaçlı pozunda, kadınların dış görünümleriyle ilgili ağır söz ve hakaretler yazılı çıplak bedenlerinde. Instagram’daki paylaşımlarında da her tipte kadına cesaret aşılamak için şarkının klibinden küçük bir kesit video var.

Ancak Piers Morgan “Bunlar şarkılarını satmak için çıplak dolaşıyor” diye çıkışıp, Dixie Chicks grubunun Entertainment Weekly kapağındaki ikonik pozunu çalmakla suçluyor kızları. Ortalık kızışıyor. Derken, Ariana Grande’nin annesi Joan Grande giriyor devreye. Attığı tweet’te “Annen sana öğretmedi mi, söyleyecek sözün yoksa söyleme!” diyerek hem Ellen DeGeneres’i hem de Little Mix grubunu savunuyor.

Piers Morgan cevap yetiştiriyor: “Annem bana fikrimi cesurca söylememi öğretti. Ellen ikiyüzlünün teki. Little Mix’in de satış için çıplaklık yerine yeteneğini kullanmasını tercih ederdim. Aynı senin kızın gibi..!”

“TEŞEKKÜRLER, SIRADAKİ…”

Morgan’ın kızı tartışmaya bulaştırması büyük hata oluyor. Ariana Grande çıkıyor sahaya; “Hem yeteneğimi, hem de cinselliğimi kullanmak benim tercihimdir. Kadınlar hem seksi hem yetenekli, hem çıplak hem saygın olabilir. Bu bizim tercihimizdir. İnsanlar bunu anlayıncaya kadar savaşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, sıradaki…”

Ariana Grande ile Piers Morgan arasındaki tweet düellosu sürerken, “Pis domuz, başarılı genç kadınlarla uğraşma saplantısını bırak, git kendi sefil hayatını yaşa” tarzı tepkiler giriyor akışa. Sonunda Arina Grande, Morgan’ın 2009’da bir fast food reklamı için çekilmiş yarı çıplak fotoğrafını paylaşarak son darbeyi indiriyor; “Kariyerinin geri kalan günlerinde, genç, güzel ve başarılı kadınları yaptıkları herşey için eleştirmekten daha uygun bir işlev üstlenmeni sabırsızlıkla bekliyorum…” diyerek.

Tweet’ler boyu süren düello genç popçunun zaferiyle sonuçlanıyor. Salvoları arasında özellikle “Teşekkürler, sıradaki” kısmı bomba etkisi yapıyor. Çünkü eski sevgilileri ve ayrıldığı son sevgilisi Pete Davidson’ın ardından yazdığı “Thank you… Next” şarkısına gönderme yapıyor. Kapattığı bir sayfa olarak.

Babayla sayfa kapanıyor ama oğlu giriyor devreye… 25 yaşındaki Spencer Morgan, babası yüzünden Ariana’yla olabilecek tüm şansını kaybettiğine dair bir espri mesajı atıyor. Bekleneceği üzere “Senin onunla zaten şansın olmaz” tepkileri geliyor elbette.

MORUK MUAMELESİ

Tartışmayla ilgili İngiliz ve Amerikan medyasındaki haberler “Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur” tadında. Ariana Grande’nin kadın düşmanı Piers Morgan’a feminizm dersi verip susturdurduğundan tutun da kadın çıplaklığını sabit fikir haline getirmiş ihtiyarı imha ettiğine kadar. Cosmopolitan’daki yazı 53 yaşındaki Piers Morgan’a direkt moruk muamelesi yapıyor: “Onun yaşındaki erkekler telefonu Candy Crush oynamak için kullanırken, Piers Morgan Twitter’da ünlüleri oltaya takmak için kullanıyor. Çünkü dikkat çekmeyi başaramazsa ölür o…”

Gerçi 53 yaş “ihtiyarlamak” için erken ama, Piers Morgan’ın gerçekten hafıza problemi olabilir. Çünbü bu düello, Ariana Grande’yle ilk kapışması değil. Geçen yılki terör saldırısından sonra kız hemen evine döndüğü için çok sert eleştirmişti Piers Morgan. Bir süre daha Manchester’da kalmadığı için “duyarsız ve empati yoksunu olmakla” suçlamış, Ariane Grande’nin yardım konseri organize etmesi üzerine de önyargılı olduğu için özür dilemek zorunda kalmıştı genç şarkıcıdan.

Ariana Grande, Manchester Arena'daki "One Love" gecesinde şarkılarını gözyaşları arasında söyledi.