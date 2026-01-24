Kürtaj günah mı? Diyanet'e göre kürtaj yapmak caiz mi?

Kürtaj meselesi, İslamiyet açısından sadece tıbbi bir işlem olarak görülmüyor. Aynı zamanda ahlaki ve dini sorumlulukları olan bir karar olarak değerlendiriliyor. Kürtaj günah mı sorusu; annenin sağlığı, gebeliğin hangi aşamada olduğu ve zorunluluk hali bulunup bulunmadığına göre ele alınıyor. Kürtaj caiz mi sorusuna verilen cevaplar da bu nedenle erken dönem ve ileri haftalar arasında değişiklik gösteriyor. Diyanet açıklamalarında bu ayrım açık biçimde vurgulanıyor. İslam alimlerinin görüşleri ve fıkıh kaynakları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler, kesin bir serbestlikten ziyade şartlara bağlı bir yaklaşım sunuyor. Bu nedenle konuya yüzeysel bakılmaması, dini kaynaklara dayalı bilgilerle değerlendirme yapılması önem taşıyor. İşte, Kürtaj yapmanın günahı var mı? sorusunun yanıtı…

DİYANET'E GÖRE KÜRTAJ GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kürtaj konusunu İslam hukuku ve klasik fıkıh anlayışı doğrultusunda değerlendiriyor. Diyanet’in fetva ve açıklamalarında, kürtajın sıradan bir tıbbi işlem gibi görülmediği açık biçimde ifade ediliyor. Keyfi gerekçelerle yapılan kürtajlar caiz kabul edilmiyor. Plansız gebelik, ekonomik zorluklar, eğitim ya da sosyal şartlar, tek başına dini açıdan geçerli bir gerekçe sayılmıyor. Diyanet’e göre insan hayatı anne rahminde başlıyor ve korunması gereken kutsal bir emanet olarak kabul ediliyor. Bu bakış açısı, kürtaj kararının ciddi bir dini sorumluluk içerdiğini ortaya koyuyor. Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde yapılan kürtajlar, günah olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte annenin hayatını doğrudan ilgilendiren istisnai durumlarda farklı bir değerlendirme yapıldığı da Diyanet kaynaklarında vurgulanıyor.

İSLAMİYETTE KÜRTAJ CAİZ Mİ? İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre gebeliğin ilk dönemi ile sonraki haftalar arasında önemli bir ayrım bulunuyor. Diyanet kaynaklarında da yer aldığı üzere, 120 gün bu konuda temel bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu süre, ruhun üflenmesi inancı ile ilişkilendiriliyor ve dini hükümlerin belirlenmesinde önemli bir ölçü olarak görülüyor. Ancak bu süre, kürtajın serbest olduğu anlamına gelmiyor. İlk 120 gün içinde bile keyfi kürtaj caiz kabul edilmiyor. Annenin hayatı ciddi bir tehlike altındaysa ve tıbbi olarak başka bir çözüm yolu bulunmuyorsa, bu durumda kürtaja izin verilebiliyor. Anne hayatının korunması, İslam hukukunda öncelikli bir ilke olarak kabul ediliyor. Bu şartlar altında yapılan kürtajın günah olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor. Diyanet, bu tür kararların mutlaka uzman hekim görüşü ve dini hassasiyetle alınması gerektiğine dikkat çekiyor. KÜRTAJ YAPMANIN GÜNAHI VAR MI? Diyanet’e göre gebeliğin 120 günden sonra sonlandırılması çok daha ağır bir hükme tabi tutuluyor. Bu aşamadan sonra yapılan kürtaj, doğrudan bir cana son verme olarak değerlendiriliyor. Annenin hayatı dışında herhangi bir gerekçeyle yapılan kürtajlar, büyük günahlar arasında sayılıyor. Bebeğin engelli olacağı düşüncesi, maddi sıkıntılar, aile içi sorunlar ya da sosyal baskılar bu dönemde caiz bir gerekçe olarak kabul edilmiyor. İslamiyet anlayışında canın korunması esas alındığı için, bu sınırdan sonra verilen kararların dini sorumluluğu çok daha ağır oluyor. Diyanet kaynaklarında, bu tür durumlarda sabır ve teslimiyet kavramlarına da vurgu yapılıyor.