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HaberlerGündem3. SayfaKurtarıcılar! Son dakika: Şişli'de sokak ortasında dövülen kadını, motosikletli grup kurtardı
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Şişli'de sokak ortasında dövülen kadını, motosikletli grup kurtardı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında darp edilen kadını motosikletli bir grup kurtardı. Motosikletli grup adamı etkisiz hale getirirken polise teslim etti

Kurtarıcılar! Son dakika: Şişli'de sokak ortasında dövülen kadını, motosikletli grup kurtardı
DHA

Şişli'de sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darp edilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırgan, polise teslim etti.

YERE YATIRILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, Mecidiyeköy'de ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu. Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç bir kadını tekme tokat dövdüğünü gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti. Kadını döven kişi, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN POLİSE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.

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