Maymunun yeni ortamına alışması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Mazlum, şunları kaydetti: "Gün içerisinde bakıcılarımız ve sağlık ekibimiz Şeker'in yanında uzunca bir süre geçiriyor. Tarsus Doğa Parkı ailesi olarak Şeker'e gerekli ilgi ve bakımı veriyoruz çünkü şiddet görmüş bir hayvandan bahsediyoruz. Her canlı sevgiye muhtaçtır. Biz de gereken sevgiyi ve ilgiyi göstereceğiz. Bu ortama ve bizlere hızlı bir şekilde alışacaktır. Makak ailesinin yanına koyduğumuzda çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz."