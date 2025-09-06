Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şiddet uygulanan maymun kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Şiddet uygulanan maymun, kurtarılıp korumaya alındı

        Hatay'da sahibinin şiddet uyguladığı maymun, korumaya alındı. Kaçak yollarla ülkeye getirildiği belirlenen maymunun sahibine idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:43
        Şiddet uygulanan maymun kurtarıldı
        Hatay'da şiddet uygulanan maymun, korumaya alındı.

        Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi’nde, kaçak yollarla getirilen bir maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı.

        Bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

        El konulan maymun, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir merkeze teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

        #hatay haberleri
        #maymun
        #şiddet
        #Son dakika haberler
