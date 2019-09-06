'Alın bunları gözaltına'

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’de 6 Eylül Kurtuluş Günü törenlerine geçide katılan avcıların, tüfekleriyle havaya ateş etmeleri damga vurdu. Kuva-yi Milliye Meydanı’nda yapılan törenlere belediyenin organizesiyle katılan Dinkçiler Avcılık Kulübü’nün 17 üyesi resmi geçit sırasında protokol tribününe yaklaşınca aynı anda kuru sıkı ses fişekleriyle ateş açtı.

"ALIN BUNLARI GÖZALTINA"

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, avcıların havaya ateş açması üzerine bir anda protokoldeki yerinden fırlayarak tören geçişine devam eden avcıların yanına koştu ve kendisiyle gelen Emniyet Müdür Yardımcılarına ‘Alın bunların hepsini, haklarında işlem yapın’ talimatını verdi. Zeybek’in talimatı üzerine 17 kulüp üyesi avcı töreni tamamlayamadan gözaltına alındı.

FİŞEKLER TEK TEK TOPLANDI

Avcıların gözaltına alınmasının ardından tekrar yanlarına giden Emniyet Müdürü Zeybek, tüfeklerin içindeki fişeklere baktı, avcıların tamamının belgelerinin kontrol edilmesini ve işlem yapılması talimatını verdi.

"BİZE NE DENDİYSE ONU YAPTIK"

Dinkçiler Avcılık Kulübü Başkanı İsmail Aydoğdu, kendilerini törene belediye yetkililerinin davet ettiğini kişi başı 15 kuru sıkı ses fişeği atılacağının söylendiğini ve kendilerinin de söyleneni yaptıklarını ancak gözaltına alınmanın şokunu yaşadıklarını söyledi. Avcıların tüfeklerindeki ve fişekliklerindeki 255 kuru sıkı fişekten geriye kalan kalan fişekler tek tek polis tarafından toplandı. Haklarında meskun mahalde ateş etmekten işlem yapılacağı öğrenilen 17 avcı gözaltına alındıktan bir süre sonra uyarıldıktan sonra işlem yapılmadan serbest kaldı.