Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 29.08.2023 - 02:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 02:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.
AA'nın haberine göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle: