Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 02:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

        AA'nın haberine göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

        Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
        Merzifon-Mehmet oğlu 1316 (1900) doğumlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utabak 5'inci Kafkas Tümeni, 10. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük Oğlu Halil Süheyl Utabak
        Kırşehir-Halil oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Salih Güner 8. Tümen, 189. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük Oğlu Salih Güner
        Şenkaya (Oltu)-Ali oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Adıgüzel Yıldız 3. Tümen, 8. Alay, 3. Makineli Tabur Kızı Elmas Sezer (Yıldız)
        Ilgaz-Ahmet oğlu 1302 (1886) doğumlu Er Ahmetali Er 190. Alay, 1. Tabur Karargahı Etrafından Torunu Ahmet Er
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istiklal madalyası
        #Kurtuluş Savaşı
        #Resmi Gazete
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik