Savaşın ardından İzmir’e doğru geri çekilen Yunan birliklerin peşine düşen Türk ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girmiş ve şehri Yunan işgalinden kurtarmıştır. 18 Eylül 1922 tarihinde ise Batı Anadolu coğrafyası tamamen Yunan işgalinden arındırılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’na son veren muharebe 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Dumlupınar ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’dir. Yunan işgaline son vermek ve Anadolu topraklarını işgalden kurtarmak için 26 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusu tarafından Büyük Taarruz başlatılmış ve Yunan kuvvetleri 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde yenilgiye uğratılmıştır.

Erzurum ve Sivas Kongrelerini de içine alan Kongreler Dönemi’nin tamamlanmasının ardından Mart 1920 itibariyle Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele dönemi resmen başlamıştır. Türk Kurtuluş Savaşı; Doğu Cephesi’nde Ermeniler, Güney Cephesi’nde Fransızlar ve Ermeni çeteler, Batı Cephesi’nde ise Yunan işgal kuvvetlerine karşı yürütülmüştür.

Kurtuluş Savaşı; Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkmasıyla başlamıştır. Samsun’dan önce Havza’ya oradan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal Paşa burada Amasya Genelgesi’ni yayınlamış ve bu genelgede Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir.

Doğu, Güney ve Batı Cephesi olmak kaydıyla üç farklı cephede gerçekleşen ve sonunda Türk milletinin bağımsızlığının tesis edildiği Kurtuluş Savaşı’na son veren muharebe hangisidir? Kurtuluş Savaşı ne zaman kazanıldı? İşte, tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Bitti

Kurtuluş Savaşı’nın bitiş tarihi 11 Ekim 1922’dir. Mart 1920’de başlayan Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele kısmı; Doğu Cephesi’nde 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması, Güney Cephesi’nde 20 Ekim 921 tarihinde Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması, Batı Cephesi’nde ise İtilaf Devletleri ile 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın en uzun süren ve en kapsamlı cephesi olan Batı Cephesi’nde Yunan işgalini ve Yunanlarla olan savaşı sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nı da sona erdiren antlaşmadır. Tüm bu bilgiler ışığında Kurtuluş Savaşı’na son veren antlaşma hangisidir diye sorulduğuna verilecek cevap, Mudanya Ateşkes Antlaşması olacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Anadolu üzerindeki Yunan işgali sona ermiştir. İmzalanan bu antlaşma ile İtilaf Devletleri resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanımak zorunda kalmışlardır.

Kurtuluş Savaşı Nerede Bitti?

Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması; aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın nerede bittiği sorusunun da cevabı niteliğindedir. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi ile Türk Kurtuluş Savaşı sona ermiştir ve bu tarih kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük diplomatik adımı olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinin ardından İtilaf Devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında barış görüşmeleri başlamış ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Barış Antlaşması ile Türk milleti tam bir bağımsızlık sağlamış ve Kurtuluş Savaşı’nda gerçekleşen askeri zafer; siyasi bir zaferle de taçlanmıştır. Bu özeliğiyle Lozan Barış Antlaşması içeride ve dışarıda bağımsız Türk Devleti’nin ispatı niteliğindedir.