ATATÜRK TAM BİR BAŞKOMUTANDI

Adem Şeker, dedesinin Atatürk ile ilgili sözlerini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk onlara üstün şeref madalyasını verene kadar terhis etmiyorlar. Savaşın bitmesi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Evlatlarım üzerinizde ne kadar topunuz tüfeğiniz varsa bizden size armağan olsun. Mücadele ruhunu ebediyete kadar babadan oğula yaşatın’ diyor. Dedem Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın komutasında olduğu için ondan çok bahsederdi.