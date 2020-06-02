Cilt, birçok mevsim değişimi, yaşlanma, beslenme bozuklukları, stres ve kolajen eksikliği ile birçok değişime maruz kalmaktadır. Bu nedenle bazı sorunların oluşması cildin yapısını bozmaktadır. Aşırı yağlanma, döküntüler ve birçok tahribat oluşabilir. Bu durumda yapılacak en önemli uygulama bakım yapılmasıdır. Bakım; peeling, maske veya kürlerle uygulanabilmektedir. Cildin temizliğinin derinlemesine yapılması için peeling uygulaması önemlidir. Bu sayede ölü deriden kurtulan cilt; parlar ve sağlığına kavuşur. Cildin yapısına göre peeling uygulanması önemlidir.

Kuru, Yağlı, Karma Ciltler İçin Cilt Yenileyici Peeling Tarifleri

Kuru Ciltler İçin Peeling Tarifi

1 çay kaşığı zeytinyağını bir yumurtanın sarısıyla çırpın. 1 çay kaşığı bal ve 2 çay kaşığı buğday unu ekleyerek karıştırın. Koyu bir kıvama gelince yüzünüze ve boynunuzun altına uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Sonrasında nemlendirici sürün.

Yağlı Ciltler İçin Peeling Tarifi

1 yumurta akına 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve çırpın. İçerisine 1 tatlı kaşığı yulaf unu ile 2 çay kaşığı yoğurt ilave edin. Bu karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Sonra ılık su ile yıkayın. Haftada bir kez tekrar edin.

Karma Ciltler İçin Peeling Tarifi

1 çay kaşığı yoğurt, yumurta akı ve bir rendelenmiş salatalığı çırparak karıştırın. İçine 1 tatlı kaşığı pirinç unu ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın, üzerine bir bez örtün ve yarım saat sonra yıkayın. Sonrasında nemlendirici krem sürün.

Hücre Yenileyen Peeling Tarifi

1 yumurta akı ve 1 tane elmanın suyu iyice çırpılır. İçerisine 1 tatlı kaşığı krema ilave edilerek karıştırılır. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Sonra nemlendirici sürün.