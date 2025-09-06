Habertürk
        Kuruluk, kızarıklık ve sivilce: Cildinizi mevsim geçişlerine hazırlayın

        Mevsimsel cilt sorunlarına karşı altın değerinde öneriler

        Güneş koruyucuları rafa kaldırmak, ağır nemlendiricileri terk etmek… Mevsim geçişlerinde yapılan bu hatalar cildinize düşündüğünüzden daha fazla zarar veriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:30
        Cildinizi mevsim geçişlerine hazırlayın
        Kışın kuruyan cilt, baharla birlikte yağlanmaya ve sivilce oluşumuna meyilli hale geliyor. Dermatologlara göre cildin bu dönemde ekstra özenli bakıma ihtiyacı var.

        MEVSİM GEÇİŞLERİNDE CİLTTE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

        Bahar aylarıyla birlikte ciltte çeşitli tepkiler görülebilir. Özellikle polen yoğunluğunun arttığı bu dönem, hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kızarıklık, kaşıntı ve döküntü gibi belirtiler bu mevsimde sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu tür hassasiyetleri önlemek için, parfüm, alkol ve sülfat gibi tahriş edici bileşenler içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Cildi yatıştıran ve bariyerini güçlendiren niasinamid, panthenol ve allantoin içeren ürünler, özellikle alerjiye yatkın ciltler için uygundur.

        KRONİK CİLT RAHATSIZLIKLARI VE MEVSİMSEL ETKİLER

        Egzama gibi kronik cilt sorunları, mevsim geçişlerinden olumsuz etkilenebilir. Cilt, değişen hava koşullarına uyum sağlamakta zorlanırken çevresel faktörlere karşı daha hassas hale gelir. Bu durumda, seramid ve omega yağ asitleri içeren nemlendiriciler kullanılarak cilt bariyerinin güçlendirilmesi önemlidir.

        AKNE VE YAĞLANMA SORUNU

        Bahar aylarında artan nem ve sıcaklık, akne ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Kışın daha kuru olan cilt, bu dönemde yağ üretimini artırır ve gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Hafif formüllü, komedojenik olmayan nemlendiriciler ve salisilik asit içeren temizleyiciler kullanmak, bu süreci kontrol altına almak için etkilidir.

        HAVA DEĞİŞİMİNİN CİLDE ETKİLERİ

        Mevsim geçişlerinde cildin doğal dengesi bozulur ve çeşitli problemler ortaya çıkabilir:

        Kuruluk ve Pul Pul Dökülme: Sıcaklık ve nem değişiklikleri cildin nem dengesini etkileyerek kuruluğa yol açar.

        Kızarıklık ve Tahriş: Rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri cildi hassaslaştırır.

        Ciltte Gerginlik: Esneklik kaybı ve gerginlik hissi oluşabilir.

        Sivilce ve Yağlanma: Nem oranındaki artış yağ bezlerinin daha fazla çalışmasına sebep olur.

        Cilt Lekeleri: Güneşe maruz kalma lekelenmeleri artırabilir.

        Gözenek Genişlemesi: Sıcak havalar gözeneklerin daha belirgin hale gelmesine neden olur.

        MEVSİM GEÇİŞLERİNDE SIK YAPILAN HATALAR

        Yazın kullanılan hafif nemlendiricileri kışın da kullanmak, cildin kurumasına yol açabilir.

        Sert ve aşırı temizleyici ürünlerle cildi yıkamak, cilt bariyerine zarar verir.

        Güneş koruyucu kullanmayı bırakmak, UV ışınlarının cilde zarar vermesine sebep olabilir.

        CİLT BAKIMINDA TEMEL ADIMLAR

        Nemlendirme: Hava değişimlerinde cilt daha yoğun nemlendiricilere ihtiyaç duyar.

        Güneş Koruyucu Kullanımı: UV ışınları mevsim fark etmeksizin cildi etkiler.

        Nazik Temizleyiciler: Cildin doğal yağ dengesini koruyan ürünler tercih edilmelidir.

        Peeling: Haftada 1-2 kez peeling yaparak ölü hücrelerden arınmak faydalıdır.

        Düzenli Bakım: Cilt tipine uygun bir bakım rutini oluşturmak, sağlıklı cilt için gereklidir.

        Mevsim geçişlerinde cildin ihtiyaçlarını dikkate alarak bakım rutininizi düzenlemek, cildin sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

