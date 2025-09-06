Kışın kuruyan cilt, baharla birlikte yağlanmaya ve sivilce oluşumuna meyilli hale geliyor. Dermatologlara göre cildin bu dönemde ekstra özenli bakıma ihtiyacı var.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE CİLTTE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Bahar aylarıyla birlikte ciltte çeşitli tepkiler görülebilir. Özellikle polen yoğunluğunun arttığı bu dönem, hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kızarıklık, kaşıntı ve döküntü gibi belirtiler bu mevsimde sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu tür hassasiyetleri önlemek için, parfüm, alkol ve sülfat gibi tahriş edici bileşenler içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Cildi yatıştıran ve bariyerini güçlendiren niasinamid, panthenol ve allantoin içeren ürünler, özellikle alerjiye yatkın ciltler için uygundur.

KRONİK CİLT RAHATSIZLIKLARI VE MEVSİMSEL ETKİLER

Egzama gibi kronik cilt sorunları, mevsim geçişlerinden olumsuz etkilenebilir. Cilt, değişen hava koşullarına uyum sağlamakta zorlanırken çevresel faktörlere karşı daha hassas hale gelir. Bu durumda, seramid ve omega yağ asitleri içeren nemlendiriciler kullanılarak cilt bariyerinin güçlendirilmesi önemlidir.

AKNE VE YAĞLANMA SORUNU

Bahar aylarında artan nem ve sıcaklık, akne ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Kışın daha kuru olan cilt, bu dönemde yağ üretimini artırır ve gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Hafif formüllü, komedojenik olmayan nemlendiriciler ve salisilik asit içeren temizleyiciler kullanmak, bu süreci kontrol altına almak için etkilidir.

HAVA DEĞİŞİMİNİN CİLDE ETKİLERİ Mevsim geçişlerinde cildin doğal dengesi bozulur ve çeşitli problemler ortaya çıkabilir: Kuruluk ve Pul Pul Dökülme: Sıcaklık ve nem değişiklikleri cildin nem dengesini etkileyerek kuruluğa yol açar. Kızarıklık ve Tahriş: Rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri cildi hassaslaştırır. Ciltte Gerginlik: Esneklik kaybı ve gerginlik hissi oluşabilir. Sivilce ve Yağlanma: Nem oranındaki artış yağ bezlerinin daha fazla çalışmasına sebep olur. Cilt Lekeleri: Güneşe maruz kalma lekelenmeleri artırabilir. Gözenek Genişlemesi: Sıcak havalar gözeneklerin daha belirgin hale gelmesine neden olur. MEVSİM GEÇİŞLERİNDE SIK YAPILAN HATALAR Yazın kullanılan hafif nemlendiricileri kışın da kullanmak, cildin kurumasına yol açabilir. Sert ve aşırı temizleyici ürünlerle cildi yıkamak, cilt bariyerine zarar verir. Güneş koruyucu kullanmayı bırakmak, UV ışınlarının cilde zarar vermesine sebep olabilir. CİLT BAKIMINDA TEMEL ADIMLAR Nemlendirme: Hava değişimlerinde cilt daha yoğun nemlendiricilere ihtiyaç duyar.