Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen 21. son bölümünün ardından yayınlandı. Kuruluş Osman'da Moğolların eline düşen Osman Bey'in ölüm kalım mücadelesi ekranlara geliyor. Gündüz ve Bamsı'nın akıbeti ise merak konusu... Kuruluş Osman 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İnsanı ayakta tutan duadır!"

KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Balgay intikam için geri dönüyor!

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

"Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?