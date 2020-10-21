Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey’le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun’un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey’le karşı karşıya gelir. ‘Uçan Ateş’in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar’ı Osman Bey’in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos’un planı ne? Yavlak Arslan’ın planı işleyecek mi? Geyhatu’nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...