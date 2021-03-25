Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 51. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Kara Şaman Togay'ın düğün kafilesine saldırısı damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 51. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 51. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni fragman geldi mi?
Sadakatsiz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 23. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle
TELEVİZYON"Sorunumuz çözülmedi Ramo!"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYONKuzey ile Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti belli oluyor!
Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONBirbirinden renkli skeçlerle kahkaha hız kesmiyor!
Alev Alev 20. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 20. yeni bölüm ön izleme...
Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TRT1 yayın akışı! Benim Adım Melek bu akşam var mı, yok mu
TELEVİZYONBenim Adım Melek ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümü
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?
Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Büyük Kıyamet filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBüyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
Masumiyet dizisi oyuncuları kimler, isimleri ne? Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMasumiyet dizisi oyuncuları kim, konusu ne?