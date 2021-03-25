ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 51. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...