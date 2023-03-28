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Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman neden yok?

ATV'de her çarşamba akşamı ekranlara gelen Kuruluş Osman bu hafta yayın akışında özel bölüm ile yayınlanacağı belirtildi. Bu noktada "Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu?" sorusu gündeme geldi. İşte 29 Mart 2023 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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  • Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?
  • Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Cumhurbaşkanı Özel programı dolayısıyla Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yerine özel bölümüyle ekrana gelecek.
  • Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    29 MART 2023 ATV YAYIN AKIŞI 

    06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    07:00 Hz. Ömer

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:45 atv Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:00 Kuruluş Osman - Özel Bölüm

    22:00 Cumhurbaşkanı Özel

    23:45 Bir Küçük Gün Işığı

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
  • Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek mi?

    Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

     

    Nayman'ın şaşırtıcı teklifi!

     

    Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

    Bengi Hatun'un sitemi

    Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

    Nayman, İsmihan Sultan'a hesap soruyor

    Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

    Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?

    Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

    Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde

    Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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