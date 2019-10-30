Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Soruları izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu olan Kuruluş Osman için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kuruluş Osman'ın ilk iki fragmanı ATV'de yayınlandı. Peki, yayın tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak henüz dizinin yayın günü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgilli çeşitli haberler çıksa da henüz resmi olarak kimsenin adı açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.