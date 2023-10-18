Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi gündemdeki yerini aldı. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın 18 Ekim'de ekranlarda yer almamasıyla yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. "ATV Kuruluş Osman neden yok?" soruları izleyiciler tarafından yanıtını arıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm hakkında merak edilenler...
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yayın akışında görülmeyen dizinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Kuruluş Osman 133. bölüm beklenirken televizyon ekranlarında 132. bölüm tekrarı başladı. Bu bölümün özet mi yoksa tekrar mı olduğu merak ediliyor.
Her Çarşamba ekranlara gelen ATV'nin iddialı yapımı milli yas ardından araştırılıyor.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yayın akışına bakıldığında Kuruluş Osman bugün yeni bölüm ile ekranlara gelmeyecek. Milli yas nedeniyle 132. bölüm tekrarı izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümün haftaya kendi gününde yayınlanması bekleniyor.
Dizinin yapımcısı Bozdağ Film'den açıklama geldi:
"İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıda, yüzlerce Filistinli kardeşimizi katletmesi nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilecektir. Bu sebeple bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacak, geçen haftaki bölümün tekrar yayını olacaktır. Gazze'de yaşanan saldırıların bir insanlık suçu olduğunu belirtip; çocuk, kadın ve sivillere yönelik yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz."