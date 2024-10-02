Ekin Mert Daymaz: İlbay

Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.

Ali Önsöz: Yusuf

Keçilişah Beyliği'nin savaşçısıdır. Siyasetle ilgisi yoktur. Ablası Begüm Hatun üzerine titrediği için şımarık bir yapısı vardır. En büyük zaafı ablasıdır. Ablasının sözünden çıkmaz.

Erdem Şanlı: Saruca

Kızılçınaroğulları Beyi'nin oğlu olarak cesur görünmeye çalışsa da aslında çok korkak, sinsi ve çıkarcıdır. Annesine çok düşkündür. İyi bir manipülatiftir. İnsanları parmağında oynatmayı sever.

Taner Ertürkler: Bayhan Bey

Kızılçınaroğulları Beyliği'nin beyidir. İç güveysi olarak gelmiş beyliğin başına geçmiştir. Sinsi, çıkarcı, menfaatperest bir karakterdir. Çok varlıklıdır ancak bir o kadar da cimridir. Tersi terstir.

Yıldırım Gücük: Gencer Bey

Osman Bey'in divanında bulunan soyu Kınıklara dayanan hırslı bir beydir Gencer. Selçuklu'nun yıkılmasının ardından Osman Bey'e biat etmiştir.

Alkan Kızılırmak: Magnus

Prusa Kalesi'nin komutanıdır. Oldukça fevri ve savaşçı bir yapısı vardır.