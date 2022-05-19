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Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

İran'ın başkenti Tahran'da kuruyan çınar ağaçları, kesilmek yerine sanatçılar tarafından bulundukları yerlerde birbirinden ilginç heykellere dönüştürülüyor

AA
  • 01
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    İran'ın başkenti Tahran'da kuruyan çınar ağaçları, kesilmek yerine sanatçılar tarafından bulundukları yerlerde birbirinden ilginç heykellere dönüştürülüyor.

     
  • 02
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    AA'nın haberine göre Tahran Belediyesi Peyzaj Müdürlüğü, İranlı sanatçıları, Veliasr Caddesi'nde bulunan 88 kurumuş çınar ağacının sanat eserine dönüştürülmesi için başlatılan "Ağacistan" projesine katkı sunmaya davet etti.
  • 03
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Farklı alanlarda çalışma yapan birçok sanatçının belediyenin bu davetini değerlendirerek çalışmalarıyla destek olması sonucu başkentte renkli görüntüler oluştu.
  • 04
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    İki tarafı ağaçlarla sarılı Veliasr Caddesi, 18 kilometrelik uzunluğuyla İran'ın en uzun caddesi olma özelliğine sahip.
  • 05
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Kuzey-güney yönünde ilerleyen cadde, kuzeydeki Tecriş Meydanı'ndan güneydeki Demiryolu Meydanı'na uzanıyor.

     
  • 06
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Turizm Bakanlığı, 2011'de ülkenin ulusal mirası listesine dahil edilen Veliasr Caddesi'ni küresel ölçekte de tescil ettirmek istiyor.

     
  • 07
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    AĞAÇLAR KURUYOR

    Caddenin her iki tarafında uzanan ve Tahran'ın önemli sembollerinden sayılan çınar ağaçlarının çeşitli nedenlerle kuruması üzüntü yarattı.

     
  • 08
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Çevreci aktivistler, Pehlevi döneminde bu ağaçların düzenli olarak sulanması için dere yataklarına ve su kanallarına dikildiğini, şimdilerde ise ağaçların bulunduğu alana asfalt ve moloz döküldüğünü dolayısıyla çimento nedeniyle suyun toprağa ve ağaç köklerine ulaşamadığını ileri sürüyor.

     
  • 09
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Çevreciler, yapılan metro hatları ve kazıların, ağaç köklerini topraktan mahrum bıraktığını bu nedenle de ağaçların kuruduğunu ifade ediyor.

     
  • 10
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Hastalık ve susuzluk gibi durumlar da ağaçların kuruma nedenleri arasında sayılıyor.

     
  • 11
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    KURUYAN AĞAÇLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

    Kesilen ağaçların yerine yenileri dikilse de belediye bu sefer farklı bir yönteme başvurup ağaçların yerinde kalmasını amaçlıyor.
  • 12
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Birer sanat eserine dönüştürülen çınar ağaçlarını görmek, caddeden geçen vatandaşlara bir görsel zevk sunarken ağaçların kuruması nedeniyle yaşanan üzüntüyü de bir nebze azaltıyor.
  • 13
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    "AĞACIN KENDİSİNDEN, GÖVDESİNDEN ORTAYA BİR ŞEY ÇIKARTILMALI"

    Bu projeye katılan Merivanlı sanatçı L okman Pirhezeriyan, yaptığı açıklamada, kurumuş ağaç gövdesini heykele dönüştürdüklerini anlattı.
  • 14
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Çocukluğundan beri resim, heykel ve güzel yazı sanatına ilgi duyduğunu ve Tahran Üniversitesi Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladığını aktaran Pirhezeriyan, mezuniyetinden hemen sonra, şehrin resim, duvar resimleri ve şehir heykelciliği projelerinde faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

     
  • 15
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Pirhezeriyan, şimdiye kadar İran'ın farklı şehirlerinde 10'dan fazla heykel yaptığını belirterek, "Genelde heykel çalışmalarımda ahşap kullanıyorum. Fikrim, ağacın gövdesinde sanatımı göstermekti" dedi.
  • 16
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Ağaca metal ya da diğer malzemelerle eklemede bulunulmaması taraftarı olduğunu kaydeden Pirhezeriyan, "Ancak ağacın kendisinden, gövdesinden ortaya bir şey çıkartılmalı. Hem meydan okusun hem de şehrin güzelliğini arttırsın. Bundan dolayı iki ağacı seçtim; birine ağaçtan kopmaya çalışan kuş, diğerine dağlara ve doğaya doğru uçan kuş nakşettim" diye konuştu.

     
  • 17
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Pirhezeriyan, halkın tepkisinin çok olumlu olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlar eserlerimizi görüyor, fotoğraf çekiyor, görüş belirtiyor. Bu da vatandaşla daha sıkı irtibat kurmamıza sebep oluyor ve sonraki işler için bize fikir veriyor" ifadelerini kullandı. Pirhezeriyan ayrıca, yaparken kolunu kırdığını için eserini aslında tam olarak bitiremediğini de sözlerine ekledi.

     
  • 18
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    "HER ESERE FARKLI YORUMLAR YAPILABİLİR"

    Projeye katkı veren sanatçı Fariz Nasırşerif, "Tahran Belediyesi'nin bu projesine başvuru yaptım. Önerdiğim tasarım kabul edildi. Eserim, vatandaşın hoşuna gidecek ve zevk alacağı estetik kriterlerine uygun olarak tasarlandı. Aynı şekilde mevcut koşullara ve toplumun mevcut konumuna olan bakışımı da içeriyor" şeklinde konuştu.

     
  • 19
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Nasırşerif, eserinin sokakta sergilenmesi ve izleyicilerin bu konudaki görüşleriyle ilgili "Her halükarda her esere farklı yorumlar yapılabilir. Caddeden geçenler bizim hedef kitlemizdir ve farklı algılara sahip olabilirler, farklı çıkarımlar yapabilirler" dedi.
  • 20
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    VELİASR CADDESİ'NİN ÇINAR AĞAÇLARI

    İran'daki açık kaynaklara göre 1939 yılında caddede toplamda 18 bin çınar ağacı bulunuyordu. Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, 2018'de yaptığı açıklamada, 3 bin ağacın kuruduğunu belirtmişti.

     

     
  • 21
    Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

    Bazı kaynaklar yeni dikilen ağaçlarla birlikte şehrin kuzeyini güneyine bağlayan caddenin her iki tarafını süsleyen 60 bin çınar ağacı ulunduğunu ileri sürüyor.

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