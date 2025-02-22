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        Haberler Bilgi Gündem Kuryeler çalışıyor mu? 22 Şubat Cumartesi bugün İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu, kurye çalışma yasağa kalktı mı?

        22 Şubat Cumartesi bugün İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu?

        Altay kar fırtınası yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il beyaza bürünürken, bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Bu süreçte, olumsuz hava koşullarının kuryeleri nasıl etkilediği de merak konusu oldu. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da kuryeler sipariş teslimatı yapıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:51
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        İstanbul, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Altay kar fırtınası şehri beyaza bürürken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilirken, deniz ulaşımında da sefer iptalleri yaşanıyor. Bu süreçte, İstanbullular kuryelerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 22 Şubat’ta İstanbul’da kuryeler çalışıyor mu, sipariş teslimatı yapılıyor mu?

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        22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ BUGÜN İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

        İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

        Gül, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamasında kuryelerin çalışması hakkında şunu söyledi:

        "Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

        Yani, kuryeler 22 Şubat günü olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet vermiyor.

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        KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

        İstanbul Valisi Davut Gül, kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını açıkladı. Şu anda kurye yasağının ne zaman biteceği bilinmiyor.

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