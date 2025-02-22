22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ BUGÜN İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

Gül, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamasında kuryelerin çalışması hakkında şunu söyledi:

"Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

Yani, kuryeler 22 Şubat günü olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet vermiyor.