DHA

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Putka Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

DHA'nın haberine göre sonbaharda suların çekilip, yaz mevsiminde yeniden yükseldiği Putka Gölü, 4 bin 181 hektar alanıyla göçmen kuş ve memelilere ev sahipliği yapıyor.

Elmabaş patka türü ördek başta olmak üzere yüzlerce kuş, memeli ve sürüngenin önemli yaşam alanı olan göl, bitki çeşitliliği ve doğasıyla da doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çeken yerlerin başında geliyor.