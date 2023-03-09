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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda plajda silahlı saldırı: 1 ölü
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Kuşadası'nda plajda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kuşadası'nda plajda arkadaşıyla yürüyen 44 yaşındaki Mustafa Baker, motosikletli bir şüphelinin silahlı saldırısında başından vurularak öldürüldü

Kuşadası'nda plajda silahlı saldırı: 1 ölü
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DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşıyla birlikte plajda yürürken motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Baker (44) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 22.30 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Bir işletmede barmen olarak çalışan Mustafa Baker ile arkadaşı A.V, plajda yürüdükleri sırada, R.K. isimli şüpheli motosikletten tabanca ile ateş etti.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu Baker başından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Baker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Baker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan yara almadan kurtulan A.V. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi R.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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