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"Kusursuz kulak" Bager, Muş Ovası'nda piyano çaldı

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Muş Ovası'nda bir ağacın altında piyano çalma hayalini gerçekleştirdi. 5 yaşından bu yana gerçekleştirmek istediği başka bir hayalini ise Habertürk ile paylaştı

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı, kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeteneğini keşfeden kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser'in desteğiyle köyde konser veren Çalışcı, karla kaplı arazide ağacın altında piyano çalma hayalini babasına iletti.

Bunun üzerine oğlunu Muş Ovası'na getiren baba Çalışcı, bir ağacın altında piyano çalmasını sağlayarak, mutluluğuna ortak oldu. "Kusursuz kulak" Bager'in dokunuşlarıyla piyanonun tuşlarından yükselen melodiler, ovanın geniş arazilerinde doğanın sessizliğiyle bütünleşti.

"BU ORTAMDA PİYANONUN SESİ HARİKAYDI"

Çalışcı, doğada sessiz bir yerde piyano çalma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Piyanoyu çok sevdiğini ve iyi eğitim alarak başarılı bir piyanist olmak istediğini anlatan Çalışcı, "Bunun için bir yolculuğa çıktım. Güzel hayallerim var. Kimseye yük olmadan kendi ayaklarım üstünde durarak bunları gerçekleştirmek istiyorum. Babam bana karın nasıl yağdığını anlattı. Ben de bozkırda, bembeyaz, karla kaplı alanda bir ağacın altında piyano çalmak istediğimi söyledim. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu ortamda piyanonun sesi harikaydı. Beni heyecanlandırdı.

"BAŞKA BİR HAYALİM HALUK LEVENT İLE DÜET YAPMAK"

5 yaşımdan bu yana Haluk Levent ile birlikte düet yapmak istiyorum. Bu hayalimi de gerçekleştirirsem ne mutlu bana. Haluk abi ile Elfida şarkısını çalmak istiyorum. O gitarı ile ben de piyanom ile birlikte güzel bir düet yapmak istiyorum. Habertürk aracılığıyla Haluk Levent abi beni duyarsa çok sevinirim" dedi.

"OĞLUMUN HAYAL ETTİĞİ GİBİ BİR YERE GELDİK"

Baba Çalışcı ise piyano sesinin doğada nasıl yankı bulacağını merak eden oğlunun isteğini yerine getirdiğini belirtti.

Oğlunun hayallerini gerçekleştirmesi için elinden gelen desteği vereceğini aktaran Çalışcı, şunları kaydetti:

"Oğlumun hayal ettiği gibi bir yere geldik. Ona bembeyaz bir ovanın ortasında ve bir ağacın altında olduğumuzu anlattım. Çok heyecanlandı ve uzun süre piyano çaldı. Sessiz ortamda nota seslerinin kulağına nasıl geleceğini öğrenmek istiyordu. Bu tür ortamların kulağını, beynini geliştireceğine inanıyoruz. Çok yetenekli bir çocuk. Bazen yerde uzanıp başını ellerinin arasına alarak saatlerce kafasındaki sesleri dinler. Sonra kalkıp piyanoyla bestesini çalar. Sanki daha önce yaptığı beste üzerinde saatlerce çalışmış gibi net bir çalışma çıkarır. Burada yaptığımız etkinlik onun bu yolculuğundaki çalışmalarına ışık tutacak."

4 YILDIR HALUK LEVENT İLE BİR ARAYA GELMEK İSTİYOR

Çalışcı, "Oğlum 5 yaşından bu yana değerli sanatçılarımızdan Haluk Levent ile görüşmek istiyor. Aslında ulaşamadık, ulaşabilsek Haluk Levent bey muhakkak kabul eder ve düet yapar ama işte sesimizi duyuramadık. Umarım Habertürk aracılığı ile sesimizi duyurmuş oluruz kendisine ve bizi kabul eder" şeklinde konuştu.

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