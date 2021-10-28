Devrilen kamyonette 15 koyun öldü, 1 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

AA

İsa Arıcı yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 03 DR 003 plakalı kamyonet, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Germiyan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücünün babası Veli Arıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetteki 80 koyundan 15'i öldü. Diğer koyunlar ise başka bir kamyonete yüklendi.