Kütahya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Kütahya Tavşanlı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığınına döndüğü feci kazada sürücü hayatını kaybetti
Tavşanlı ilçesinde İbrahim Aras (51) idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
AA'nın haberine göre; kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.