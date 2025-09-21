Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da polis memuru motosiklet kazasında öldü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da polis memuru motosiklet kazasında öldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 19:56 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru kaza kurbanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Polis memuru Samet Ter'in (36) kullandığı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki karavan ile çarpıştı.

        Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarına devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Ter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun koruma polisi olduğu öğrenilen Ter'in, motosiklet grubuyla Murat Dağı'ndan döndüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor