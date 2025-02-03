Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.K, İ.E, S.K. ve Y.C.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
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