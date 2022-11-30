Köyde cesedi bulundu; vahşi hayvan saldırısından şüpheleniliyor



KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da merkeze bağlı Sekiören köyünde Emine Akçay´ın (68), evine yakın bölgede parçalanmış cesedi bulundu. Jandarmanın ilk incelemesine göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay´ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kütahya´ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde, yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakında evi bulunan Emine Akçay´a ait olduğunu belirledi. İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay´ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Akçay´ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya

2022-11-30 17:12:59



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