Kütahya´da 1 ton 76 litre sahte içkiye 1 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Şaphane ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen baskında 1 ton 76 litre sahte içkiyle yakalanan Ş.A., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda, Ş.A.´nın Şaphane'deki evinde sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı. Bir süre takibe alınan Ş.A.´nın evine baskın yapan ekipler, büyük bidon ve plastik şişelere doldurulmuş 1 ton 76 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.A., işlemleri için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-12-28 13:20:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.