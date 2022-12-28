Kütahya´da 1 ton 76 litre sahte içkiye 1 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Şaphane ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen baskında 1 ton 76 litre sahte içkiyle yakalanan Ş.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda, Ş.A.´nın Şaphane'deki evinde sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı. Bir süre takibe alınan Ş.A.´nın evine baskın yapan ekipler, büyük bidon ve plastik şişelere doldurulmuş 1 ton 76 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.A., işlemleri için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-12-28 13:20:21



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