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        'Devlete yardımınız lazım' denilerek 4 milyon lira dolandırıldı

        KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 79 yaşındaki Abdullah Karaca, telefonla arayan ve kendilerini savcı, polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 kişi tarafından, "Devlete yardımınız lazım" denilerek, yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:28 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:30
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        'Devlete yardımınız lazım' denilerek 4 milyon lira dolandırıldı
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        KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 79 yaşındaki Abdullah Karaca, telefonla arayan ve kendilerini savcı, polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 kişi tarafından, "Devlete yardımınız lazım" denilerek, yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldı.

        Gediz'e bağlı Altınkent köyünde oturan ve yurtdışından emekli Abdullah Karaca'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, "Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon" diyerek Karaca'yı ikna etti. Abdullah Karaca, eşi ile birlikte evden aldıkları 1 kiloya yakın altın ve 70 bin euro parayı Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Dolandırıcılar ayrıca, Karaca'nın kendisine ait otomobili satıp parasını verdikleri Iban numarasına havale etmesini de istedi. Dolandırıcıların sarmalından kurtulamayan Karaca, Uşak'ta bir oto galerisine 410 bin liraya sattığı aracın parasını da verilen Iban numarasına havale etti.

        DOLANDIRILDIĞINI ANLADI, POLİSE BAŞVURDU

        Abdullah Karaca kendisine, "Operasyonun 15.09.2023 tarihinde bitecek. Gönderdiğin paralar ve altınlar operasyon sonunda sana geri verilecek" diyen dolandırıcılardan bir daha haber alamayınca şüphe üzerine polise başvurdu. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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