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        Kömür ocağında göçük; 1 işçi öldü

        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi İsneyn Delikanlı (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:10
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        Kömür ocağında göçük; 1 işçi öldü
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        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi İsneyn Delikanlı (37), hayatını kaybetti.

        Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki özel bir kömür ocağında, saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Kömür ocağı işçilerinden İsneyn Delikanlı, toprak altında kaldı. Diğer işçiler tarafından çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası Delikanlı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Delikanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor.

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