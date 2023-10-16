Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu KÜTAHYA'damantar toplamak için ormana gidip, bir daha geri dönmeyen Erdoğan Sezer (65) için arama çalışması başlatıldı.

KÜTAHYA'damantar toplamak için ormana gidip, bir daha geri dönmeyen Erdoğan Sezer (65) için arama çalışması başlatıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde oturan Erdoğan Sezer, dün mantar toplamak için Şapçı ile Alabarda köyleri arasında kalan ormana gitti. Yakınları geri dönmeyen Sezer'i, çevrede bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede jandarma ve AFAD personelince arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekiplerin ormanda arama çalışmaları sürüyor.