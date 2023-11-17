Kütahya'da ev yangını; 1 ölü

KÜTAHYA'da2 katlı ahşap evde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan Ahmet Altınbay (44), hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Kütahya Caddesi'nde 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında, yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Ahmet Altınbay, hayatını kaybetti. İnceleme sonrası Altınbay´ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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