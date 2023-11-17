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        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü

        KÜTAHYA'da2 katlı ahşap evde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan Ahmet Altınbay (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:10
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        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü
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        KÜTAHYA'da2 katlı ahşap evde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan Ahmet Altınbay (44), hayatını kaybetti.

        Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Kütahya Caddesi'nde 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında, yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Ahmet Altınbay, hayatını kaybetti. İnceleme sonrası Altınbay´ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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