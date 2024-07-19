Hisarcıklıoğlu: Tüccarların anlaşmazlıkları arabuluculuk merkezlerinde 4 ayda sonuçlanacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sistemi içinde var olan tahkim ve arabuluculuk merkezini borsada açacaklarını ifade ederek, “İki tüccar arasında anlaşamadıysa, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam 2 yıl birinci derece mahkeme 2 yılda ikinci derece mahkeme, 4 sene sürüyor. Ama arabuluculuk ve tahkime gelirsen 4 ayda işin bitiyor” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılış programına katılan Hisarcıklıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek okul sırasına oturdu. Ardından okulun resmi açılışını gerçekleştirdi. Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi makamlarında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası yeni hizmet binasına geçti. Burada düzenlenen açılış programına Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, oda başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bina açılış programında hizmet dünyasının bir vizyon işi olduğunu belirterek, “Üyesine en iyi hizmeti, en iyi şekilde sunmayı, şehrini zenginleştirmeyi hedefleyen çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Kütahya Ticaret Borsamızın sizlere yakışan, üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan böyle bir hizmet binasını yapmış olmasından dolayı kendileriyle gurur duyuyor, iftihar ediyorum. Her zaman müteşebbis insanlarımızın yanında duran onlara destek veren valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Birisi şehre iyi bir hizmet ettiği zaman takdir etmesini bileceğiz. Bunda sakın kıskanç davranmayın. Tam tersine teşvik etmek en önemli şeydir. Bu işleri yaparsanız şehrimize daha iyi hizmetler gelir. Bunu yapan şehirler var. Onun için düzgün, iyi işi kim yaptıysa şehre Allah hepsinden razı olsun” dedi.

‘SORUNLAR 4 AYDA ÇÖZÜLECEK’ Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hakkında değerlendirmelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, merkez sayesinde anlaşmazlık yaşayan tüccarların 4 ayda kesin sonuç alabileceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Tahkim ve Arabuluculuk, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bir sistem. Ahilikten geliyoruz. Eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa, Ahi Ocağı’nda çözerken, biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar buna tahkim, arabuluculuk dediler. Sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan ithal ediyoruz. Hukuk sistemi içinde var olan tahkim ve arabuluculuk merkezini borsamızda açacağız. İki tüccar arasında anlaşamadıysa, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam 2 yıl birinci derece mahkeme 2 yıl da ikinci derece mahkeme, 4 sene sürüyor. Ama arabuluculuk ve tahkime gelirsen 4 ayda işin bitiyor, haberin olsun. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu karar neyse aynı hükümde geçerli. Yani, ‘Sen bu borcu ödemelisin’ dedi mi iş bitiyor. Ödüyorsun. Ben bunu bir de mahkemeye götüreyim deme hakkın yok artık. Masrafı da çok az. Nerdeyse dörtte bir fiyatına mahkemelere vereceğin maliyetin” diye konuştu.