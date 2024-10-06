Kütahya'da, Filistin'e destek yürüyüşü

KÜTAHYA’da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırım, bir yılını doldurdu. Kütahya’da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) çatısı altında birçok sivil toplum kuruluşu, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek ve Gazze halkına destek vermek amacıyla yürüyüşte bir araya geldi. Kütahya Belediyesi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ön sırasında ise kırmızıya boyanmış kefenlerle gençler yer aldı. Zafer Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından Gazze ile ilgili hazırlanan video gösterimi, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, dualar edildi.