Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Polisten kaçan 4 şüpheli, 10 kilometrelik takiple yakalandı

        KÜTAHYA'da, polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle ekip aracına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan 4 şüpheli, 10 kilometrelik takiple yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da, polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle ekip aracına çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından önü kesilerek durdurulan araçtaki 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine gece saatlerinde 43 FS 016 plakalı otomobili takibe aldı. Polis, Seyitömer Kavşağı'nda otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak uyarılara uymayan sürücü kaçtı ve ardından aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi yakınlarında önünü kesmeye çalışan polis aracına çarpıp yoluna devam etti. Yaklaşık 10 kilometre süren takip, Kirazpınar Mahallesi'nde bir başka polis aracının otomobilin önünü kesmesiyle son buldu. Araçtaki şüpheliler E.A. (31), S.Ö. (27), Y.G. (22) ve M.K.T. (27), saklandıkları arazide yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve takip sırasında araçtan dışarı attıkları poşette metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü

        Benzer Haberler

        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamera...
        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamera...
        Kütahya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
        Kütahya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
        Kütahya'da dolandırdılar, Yalova'da yakalandılar
        Kütahya'da dolandırdılar, Yalova'da yakalandılar
        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp hareketsiz kalan yaşlı kadın hastaney...
        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp hareketsiz kalan yaşlı kadın hastaney...
        Gediz'de define aramak için iş makinesiyle çukur açan 5 şüpheli suçüstü yak...
        Gediz'de define aramak için iş makinesiyle çukur açan 5 şüpheli suçüstü yak...