Çarptığı park halindeki otomobillerden biri dükkana daldı: 2 yaralı

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Park halindeki otomobillerden biri, çarpmanın etkisiyle merdivenleri aşıp bir dükkana daldı. Şoka giren sürücü ile bacağı kırılan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Domaniç ilçesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. R.Y. (47) yönetimindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaya H.İ.Z.’ye, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobillerden biri merdivenleri aşıp, dükkana daldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası şoka giren sürücü R.Y. ile bacağı kırıldığı tespit edilen H.İ.Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.