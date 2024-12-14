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        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı

        KÜTAHYA'daH.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:45
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        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı
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        KÜTAHYA'daH.İ. (35) husumetlisi S.A.'ya (33) bardakla saldırıp, yüzünden yaraladı.

        Olay, gece yarısı Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen S.A. ve H.İ., alkollü mekan önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada H.İ., elindeki bardakla S.A.'ya saldırdı. S.A. yüzünden yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinden yaralanan H.İ. de kendi imkanları ile hastaneye gitti, tedavisi sonrası gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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