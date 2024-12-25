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        Emekli öğretmen ve eşi kazada hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli öğretmen Süleyman Ulutürk (68) ve Esen Ulutürk (60) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:55
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        Emekli öğretmen ve eşi kazada hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli öğretmen Süleyman Ulutürk (68) ve Esen Ulutürk (60) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Gediz-Uşak kara yolundaki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Gediz’den Uşak yönüne giden O.A.’nın kullandığı 35 BLC 168 plakalı otomobil, Erdoğmuş köyünden Gediz’e gelirken kavşaktan geçmeye çalışan emekli öğretmen Süleyman Ulutürk yönetimindeki 43 LD 422 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje çarpan ve savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazada Süleyman Ulutürk ve yanındaki eşi Esen Ulutürk araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan Süleyman Ulutürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Esen Ulutürk ile diğer otomobilin sürücüsü O.A. (27) ve yanındaki K.Y. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esen Ulutürk de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Ulutürk çiftinin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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