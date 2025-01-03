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        Kaybolduktan 3 gün sonra ormanda bulundu; hastanede kurtarılamadı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra ormanda donmak üzereyken bulunarak hastanede kaldırılan Hayrettin Adıgüzel (70), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:30
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        Kaybolduktan 3 gün sonra ormanda bulundu; hastanede kurtarılamadı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra ormanda donmak üzereyken bulunarak hastanede kaldırılan Hayrettin Adıgüzel (70), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, 30 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma dernekleri üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

        YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        Ekipler, Hayrettin Adıgüzel'in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık Ormanı ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı. Adıgüzel'in otomobili, ormanda çamura saplanmış olarak bulundu. Bölgede çalışmalarını genişleten arama-kurtarma ekipleri, Adıgüzel'i dün Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü arasında, otomobilinin bulunduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, yerde hareketsiz buldu.

        ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

        İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adıgüzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ormanda kaldığı sürede vücut ısısı ciddi şekilde düşen Adıgüzel, yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Adıgüzel'in ölümü, ailesi ile sevenlerini yasa boğdu. Yakınları, Adıgüzel'in hayat dolu bir insan olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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