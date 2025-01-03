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        Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralı

        –KÜTAHYA'datarlaya girerek ağaçlara çarpan otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen Oğuzhan Gündüz (31) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:50
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        Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralı
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        –KÜTAHYA'datarlaya girerek ağaçlara çarpan otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen Oğuzhan Gündüz (31) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci (31) kullandığı 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz, araçtan fırlayarak toprak zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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