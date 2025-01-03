Otomobilden fırlayan yolcu öldü, sürücü yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci (31) kullandığı 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz, araçtan fırlayarak toprak zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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