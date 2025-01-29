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        Kamu kurumuna ait araçlardan akaryakıt çalıp, satan şüpheli gözaltına alındı

        KÜTAHYA'da bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden çaldığı mazotu evinin bodrumunda depolayarak sattığı tespit edilen personel Osman Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:25
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        Kamu kurumuna ait araçlardan akaryakıt çalıp, satan şüpheli gözaltına alındı
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        KÜTAHYA'da bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden çaldığı mazotu evinin bodrumunda depolayarak sattığı tespit edilen personel Osman Y. (41) gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden mazot çalındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında greyder operatörü olduğu öğrenilen Osman Y.'nin, iş makinelerinden çaldığı akaryakıtı evinin bodrum katında depoladığı ve sattığı tespit edildi. Osman Y. evine baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3'ü mazot dolu, 17'si boş olan toplam 20 bidon ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Osman Y., ifadesi için emniyete götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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