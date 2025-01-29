Kamu kurumuna ait araçlardan akaryakıt çalıp, satan şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA'da bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden çaldığı mazotu evinin bodrumunda depolayarak sattığı tespit edilen personel Osman Y. (41) gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden mazot çalındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında greyder operatörü olduğu öğrenilen Osman Y.'nin, iş makinelerinden çaldığı akaryakıtı evinin bodrum katında depoladığı ve sattığı tespit edildi. Osman Y. evine baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3'ü mazot dolu, 17'si boş olan toplam 20 bidon ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Osman Y., ifadesi için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.